Walter Zenga, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter: "Se il Milan vince si riapre? Io ho apprezzato la conferenza di Allegri dove dice che vedremo a fine partita dove saranno, se a -7, -10 o a -13: io da interista la ribalto e dico vedremo se saremo a +7, +10 e +13.
Zenga: “Inter ha assenze veramente toste! Ad Allegri da interista dico…”
Voglio dire una cosa sulla formazione dell'Inter: mancano pezzi veramente tosti, la coppia principale davanti, Dumfries infortunato da una vita. Chivu dietro è stato bravo a dare la titolarità a Bisseck rinunciando all'esperienza di De Vrij e Acerbi. E poi Calhanoglu in mezzo: ma preferisco essere a più che a meno. Questo dimostra che Chivu ha messo insieme una rosa di grande valore".
