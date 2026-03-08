FC Inter 1908
Zenga: “Inter ha assenze veramente toste! Ad Allegri da interista dico…”

Walter Zenga, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter
Marco Astori Redattore 

Walter Zenga, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter: "Se il Milan vince si riapre? Io ho apprezzato la conferenza di Allegri dove dice che vedremo a fine partita dove saranno, se a -7, -10 o a -13: io da interista la ribalto e dico vedremo se saremo a +7, +10 e +13.

Voglio dire una cosa sulla formazione dell'Inter: mancano pezzi veramente tosti, la coppia principale davanti, Dumfries infortunato da una vita. Chivu dietro è stato bravo a dare la titolarità a Bisseck rinunciando all'esperienza di De Vrij e Acerbi. E poi Calhanoglu in mezzo: ma preferisco essere a più che a meno. Questo dimostra che Chivu ha messo insieme una rosa di grande valore".

