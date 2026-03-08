Walter Zenga, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter: "Se il Milan vince si riapre? Io ho apprezzato la conferenza di Allegri dove dice che vedremo a fine partita dove saranno, se a -7, -10 o a -13: io da interista la ribalto e dico vedremo se saremo a +7, +10 e +13.