Genoa-Inter, pagelle CdS: Thuram, senza Lautaro non è la stessa cosa. Sommer sorpreso

Termina con un pareggio per 1-1 sul campo del Genoa il 2023 dell'Inter. Per il Corriere dello Sport i migliori in campo dei nerazzurri sono Arnautovic (al primo gol in Serie A con la maglia interista) e Mkhitaryan. Male Thuram: " Conferma che senza Lautaro non è la stessa cosa. Altra prova incolore, come successo contro il Lecce, in attesa che torni il Toro per riaccendere la fiamma in fase offensiva". Bocciato anche Sommer: "Quella palla del pareggio che gli schizza davanti lo sorprende senza concedergli appello. Quando se ne accorge è ormai troppo tardi".