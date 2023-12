Genoa-Inter, pagelle TS: Calhanoglu senza idee, Sanchez non la prende mai

Il centrocampista turco non è brillante come al solito e la squadra ne risente, l'attaccante cileno entra male in campo

L'Inter non va oltre al pareggio per 1-1 sul campo del Genoa, nonostante il vantaggio iniziale firmato Arnautovic. Proprio l'attaccante austriaco è il migliore in campo tra i nerazzurri per Tuttosport, che boccia invece Calhanoglu: "Se l'Inter rumina calcio senza grandi idee è anche per demerito suo". Male Sanchez: "Non la prende mai".