«Stagione da dimenticare? Lo è stata per me, non per la squadra. Mi sono fatto male durante la preparazione con il Milan, sono arrivato qui che dovevo recuperare. E per molto tempo mi sono allenato da solo, poi sono rientrato e ancora sono stato costretto a fermarmi. Finisci per avere timore di forzare, un calo mentale è inevitabile. Io sono un perfezionista, esigente con me stesso: non poter dare quello che volevo mi faceva troppo male. Ora è diverso»