Genoa, la probabile formazione con l’Inter: da Gollini a Malinovskyi, non c’è Pinamonti

Alessandro Cosattini Redattore 17 agosto 2024 (modifica il 17 agosto 2024 | 14:01)

Non è ancora a disposizione l’ultimo arrivato Pinamonti in casa Genoa per l'esordio di oggi contro l'Inter. Ancora la coppia Messias-Vitinha pronta per Gilardino dunque.