L'Inter è a pranzo. Questo pomeriggio la squadra di Chivu giocherà l'amichevole contro il Karlsruhe. Una gara sicuramente interessante - ha spiegato Paventi - vedremo la ripetizione delle prove e delle idee che Chivu sta mettendo in campo nel ritiro e magari prestazioni individuali perché nel primo test si sono viste quelle di Esposito che oggi guiderà l'attacco.

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La sensazione è che ci saranno tante rotazioni. Temperatura alta e tanto vento e si sfioreranno i 30 gradi nel momento della gara. La prossima settimana l'Inter sarà in Asia e ci saranno tutta una serie di partite che metteranno alla prova la squadra Campione d'Italia in attesa della nuova stagione.

(Fonte: SS24)