Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Juventus 3-2, Emanuele Giaccherini ha svelato un retroscena su Zielinski, autore del gol decisivo:
Giaccherini e l’aneddoto su Zielinski: “Dopo Como-Inter dell’anno scorso…”
L'Inter vince 3-2 contro la Juventus al termine di un match dalle mille emozioni: ecco le parole di Giacchierini
"Vi racconto aneddoto su Zielinski: ho fatto Como-Inter l'anno scorso, era l'ultima giornata di campionato e ho chiacchierato con lui un po'. L'anno scorso è stato difficile per lui, per gli infortuni, Inzaghi non gli dava importanza che invece gli dà ora Chivu, era demoralizzato e non sapeva neanche se fosse rimasto.
Rivederlo così quest'anno... Sto rivedendo il vero Zielinski, quello visto al Napoli, è un giocatore più maturo. Dico che nel centrocampo Inter adesso c'è Zielinski punto fisso e poi altri due"
