Giaccherini e l’aneddoto su Zielinski: “Dopo Como-Inter dell’anno scorso…”

"Vi racconto aneddoto su Zielinski: ho fatto Como-Inter l'anno scorso, era l'ultima giornata di campionato e ho chiacchierato con lui un po'. L'anno scorso è stato difficile per lui, per gli infortuni, Inzaghi non gli dava importanza che invece gli dà ora Chivu, era demoralizzato e non sapeva neanche se fosse rimasto.