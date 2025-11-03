Intervenuto alla Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo del Verona

Marco Astori Redattore 3 novembre - 00:14

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo del Verona: "Il gol di Zielinski? Noi analizziamo la partita, ma la prodezza è quella che ci emoziona e vende il biglietto: qui non sai se è più bello l'assist o il gol. L'angolo di Calhanoglu è fantastico e il tiro è altrettanto meraviglioso.

L'inganno è che Zielinski si mette a metà strada e poi scatta lì dalla lunetta sul viaggio della palla: è venuto bene. Ma se l'angolo non è battuto perfettamente, il gol non viene. L'Inter ha sbloccato la partita ma non ha fatto una grande gara: l'ha spuntata all'ultimo respiro su un autogol. Una partita difficilissima sotto una pioggia copiosa.

Il giallo a Bisseck? E' una situazione in cui a giro non siamo tutti d'accordo: accade a volte che la decisione non è netta e secondo me questo è il caso, è difficile prendere una posizione sicura. Giovane quando sposta la palla, la porta quasi verso Sucic, che torna in corsa: lì Sucic interviene. Non è ultimo uomo, c'è un difendente Inter che può intervenire".