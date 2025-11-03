FC Inter 1908
Giallo a Bisseck, Adani smonta i complottisti: “Non è ultimo uomo, Sucic torna e può intervenire”

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo del Verona
Marco Astori
Intervenuto alla Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo del Verona: "Il gol di Zielinski? Noi analizziamo la partita, ma la prodezza è quella che ci emoziona e vende il biglietto: qui non sai se è più bello l'assist o il gol. L'angolo di Calhanoglu è fantastico e il tiro è altrettanto meraviglioso.

L'inganno è che Zielinski si mette a metà strada e poi scatta lì dalla lunetta sul viaggio della palla: è venuto bene. Ma se l'angolo non è battuto perfettamente, il gol non viene. L'Inter ha sbloccato la partita ma non ha fatto una grande gara: l'ha spuntata all'ultimo respiro su un autogol. Una partita difficilissima sotto una pioggia copiosa.

Il giallo a Bisseck? E' una situazione in cui a giro non siamo tutti d'accordo: accade a volte che la decisione non è netta e secondo me questo è il caso, è difficile prendere una posizione sicura. Giovane quando sposta la palla, la porta quasi verso Sucic, che torna in corsa: lì Sucic interviene. Non è ultimo uomo, c'è un difendente Inter che può intervenire".

