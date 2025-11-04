"Chivu sta continuano ad azzeccare comportamenti, dichiarazioni, formazioni e anche risultati. La media stagionale di Chivu è di 2.30, ancora più alta levando le gare del Mondiale per Club. Continua a piacermi per tantissime cose: le dichiarazioni dopo Napoli, mi è piaciuto per l'abbraccio con Bastoni e la corsa dopo il gol, mi piace per l'azzardo nei cambi. Togliere Lautaro e Barella e non avere paura di rischiare. Ieri trionfo dei commenti per la vittoria di Verona, ma secondo me è la vittoria più brutta dell'anno da parte dell'Inter. Brutta, giocata male da tanti giocatori e se non arriva l'autogol di Frese l'Inter fa 1-1 e gli stessi lo contestano. La stagione di Chivu è positiva a prescindere dall'1-1 di Verona e dall'autogol di Frese. Inter ha mantenuto l'impianto di gioco, gioca bene, fa subentrare dei giovani, si prende il rischio di levare i giocatori vecchi quando non vanno e credo che se Lautaro continua a giocare così quando rientra Thuram lo mette in panchina. Non può giocarle tutte, ogni tanto gli dà un turno di riposo. Se no arrivi ad avere i giocatori nella condizione della fine di stagione.