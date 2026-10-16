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Qualcosa evidentemente nell'Inter non va quando si gioca in Europa. Lo sottolinea anche il Giornale in edicola stamattina, soffermandosi proprio sulla sconfitta rimediata dai nerazzurri in Champions League con il Club Brugge (settima nelle ultime otto) e su quella delle altre italiane. Questo il focus:

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"Eppure ogni anno faсciamo finta di crederci, fra obiettivi travestiti da sogni e le chiacchiere di chi deve vendere un prodotto, siano le partite in ty o i biglietti allo stadio. Tutta colpa, anche se stato un merito enorme, dell'Inter di Simone Inzaghi, che con 2 finali ha fatto credere ai miopi che quello fosse ormai il rango dell'Inter stessa e dell'Italia tutta. E invece, per dire, il Napoli con lo scudetto sul petto, l'anno scorso è uscito nel girone.

Ha meno attenuanti (di Roma e Como) il Napoli, guidata da un allenatore che ha perso (Juventus compresa) 8 delle ultime 10 partite giocate in Champions League. Non ne ha l'Inter. che al peso della sconfitta somma anche l'infortunio muscolare di Lautaro Martinez, perso per 1 mese".