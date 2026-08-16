A meno di una settimana dall'inizio del campionato, il Giornale ha analizzato il mercato delle squadre. Per il quotidiano l'Inter fin qui si è mossa bene, per questo ai nerazzurri va un 8 pieno: "Rafforzare la rosa migliore della Serie A con lo scudetto sul petto non sarebbe stato semplice ma il duo Ausilio-Marotta si è mosso alla grande".

"Il buco lasciato da Dumfries è bello grosso ma aggiudicarsi Spence, uno dei migliori terzini del mondiale è un colpaccio. Aggiungi il figliol prodigo Stankovic, il possibile arrivo di Curtis Jones, l’approdo di un portiere solido come Provedel e il titolo di regina del mercato sembra più che giustificato. Resta ancora qualche dubbio da risolvere come Luis Henrique ma il tempo non manca".

(Il Giornale)