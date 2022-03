Primavera, Giudice Sportivo: Inter, una giornata di squalifica per Casadei

Il centrocampista nerazzurro, ammonito sabato pomeriggio contro la Roma, salterà il match contro il Sassuolo

Una giornata di squalifica per Cesare Casadei: è questa la decisione presa dal Giudice Sportivo, che ha fermato il centrocampista dell'Inter Primavera dopo l'ammonizione rimediata sabato pomeriggio contro la Roma in regime di diffida. Un'assenza pesante per Cristian Chivu, che dovrà fare a meno della sua stella in occasione del prossimo match di campionato, in programma per lunedì 4 aprile contro il Sassuolo.