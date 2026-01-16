FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Giudice Sportivo, Thuram sanzionato per simulazione in Inter-Lecce: il comunicato

ultimora

Giudice Sportivo, Thuram sanzionato per simulazione in Inter-Lecce: il comunicato

Giudice Sportivo, Thuram sanzionato per simulazione in Inter-Lecce: il comunicato - immagine 1
L'attaccante nerazzurro è stato protagonista di un episodio da moviola nel corso dell'ultima partita giocata
Fabio Alampi Redattore 

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare Marcus Thuram. Il francese, in occasione di Inter-Lecce, è stato protagonista di un contatto in area di rigore con Pierotti, che l'arbitro Maresca non ha considerato punibile con la massima punizione.

Giudice Sportivo, Thuram sanzionato per simulazione in Inter-Lecce: il comunicato- immagine 2
Getty Images

L'attaccante nerazzurro è stato ammonito e ha ricevuto un'ammenda di 2.000 euro per "avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

Leggi anche
Tegola, Roma, Gasperini perde Dovbyk: l’attaccante si opera, ecco quanto torna
Biasin: “Nell’Inter due medio grossi problemi. Continuo a pensare che da qui a fine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA