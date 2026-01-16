L'attaccante nerazzurro è stato protagonista di un episodio da moviola nel corso dell'ultima partita giocata

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare Marcus Thuram. Il francese, in occasione di Inter-Lecce, è stato protagonista di un contatto in area di rigore con Pierotti, che l'arbitro Maresca non ha considerato punibile con la massima punizione.