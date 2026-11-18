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Sul palco dello "Sport Industry Talk", evento organizzato da RCS, si è parlato anche di stadi del futuro. Il presidente dell'Inter Beppe Marotta a tal proposito ha detto:

"Uno stadio nuovo deve rispondere ad alcuni concetti prioritari: deve dare senso di appartenenza, visto che è la casa di un club. In Italia, tutti gli stadi, tranne tre in Serie A, sono di proprietà o di enti comunali o del CONI nel caso di Roma. Questa è un'altra anomalia del calcio italiano. Deve rispondere anche a crismi di sicurezza, che oggi non ci sono più negli stadi; deve avere accoglienza e quindi dotarsi di ospitalità che va valutata a 360°, dagli sponsor al semplice tifoso che va in curva, sapendo che lo stadio è anche un contenitore di grandi emozioni. Un nuovo stadio di proprietà rafforza questi concetti. Non dimentichiamoci che è un asset di bilancio e, dunque, rappresenta un aspetto patrimoniale non da poco che può servire nella stesura del bilancio. Siamo anche in uno sport dove la competitività è fondamentale ed è garantita anche e purtroppo da disponibilità economiche per andare ad allestire squadre forti".

"La differenza che oggi c'è tra noi e squadre come il Real Madrid nella valorizzazione degli introiti dallo stadio è ampia. Noi siamo arrivati a circa 100 milioni, e il Real Madrid è già a 300 milioni, con l'obiettivo di arrivare a 500. La disponibilità di questi ricavi può fare la differenza nell'allestimento della squadra. L'Italia da questo punto di vista è rimasta ferma: a fine anni '90 il bilancio della Juve, la prima in Italia, era di 57 milioni e il Real Madrid era addirittura dietro. Oggi il Real Madrid è arrivato a 1,2 miliardi, mentre l'Inter è arrivata a circa 500. Questo sta a dimostrare come anche le strutture hanno notevole rilevanza, anche nel concetto di sostenibilità".