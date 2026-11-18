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Ospite dello Sport Industry Talk del Corriere della Sera, il presidente Beppe Marotta ha parlato di Oaktree e della doppietta dello scorso anno, ma anche dei bilanci in attivo dell'Inter:

Oaktree? Secondo me è uno dei pochi casi in cui un fondo di investimento straniero arriva in Italia e non stravolge il management. La delega credo sia un grande atto di lungimiranza da parte della proprietà. Pur con la loro presenza quotidiana, perché sono presente sempre in modo molto silente e silenzioso, sappiamo che la proprietà c'è e con loro c'è un confronto. Questo è un atto molto importante. Abbiamo potuto creare e modellare quella che poi è stata un'Inter vincente. Se prendiamo in considerazione i risultati, lo dico con orgoglio e non con arroganza, nella stagione passata abbiamo vinto i due titoli italiani: il campionato e la Coppa Italia. Ci giocheremo la Supercoppa il 22 dicembre. Ma la cosa importante è che, per la seconda volta consecutiva nella storia del club, abbiamo chiuso il bilancio in attivo. Questo significa che, seguendo una determinata linea, si possono ottenere risultati sportivi senza esborsi così consistenti. È un dato di fatto: l'equazione secondo chi più spende più vince nello sport non è sempre valida. Spesso la competenza riesce a pareggiare l'investimento.

In un contesto in cui oggi il concetto di sostenibilità è una delle parole più abusate, anche noi dobbiamo comunque rispettarlo, perché sono le norme UEFA e quelle della Federazione che impongono il rispetto di determinati parametri economici. L'obiettivo del management è quindi quello di creare un mix tra il rispetto degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali e il raggiungimento dei risultati sportivi. Questo va in controtendenza rispetto al calcio di una volta, quello in cui i grandi mecenati partecipavano alle competizioni con l'unico obiettivo di vincere. Poi, a fine campionato, andavano da quello che oggi chiameremmo CFO, ma che in realtà era il ragioniere, e dicevano: «Quanto costa?». Firmavano l'assegno e si ripartiva da zero. Oggi questo non è più possibile, innanzitutto perché le norme lo proibiscono e poi perché, giustamente, chi investe nel calcio vuole anche ottenere una certa stabilità, se non una vera e propria remunerazione.

Noi proseguiremo quindi con questo modello, fatto di investimenti. C'è un aspetto che entrambi noi abbiamo sottolineato: quello dello stadio, che rappresenta un investimento molto importante. Basti pensare che nel 2010 lo stadio di Torino è costato 500 milioni. Oggi noi stiamo affrontando un investimento da 1 miliardo e 300 milioni. Si tratta di un investimento privato molto pesante e significativo. E, riferendomi anche alla mia proprietà, gli investimenti non riguardano soltanto lo stadio, ma anche le strutture del club e quindi i centri sportivi, che sono fondamentali. Una delle altre carenze del calcio italiano è proprio la mancanza di centri sportivi di proprietà dei club. Ci sono ancora oggi società di Serie A che non dispongono di strutture adeguate al blasone della categoria. Anche da questo punto di vista voglio lanciare una denuncia e mi auguro che si possa arrivare a risolvere questo problema.