Gosens: “Stasera come nei sogni, ho ringraziato Brozovic. Noi più cattivi del Milan”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Nella notte nerazzurra a San Siro anche Robin Gosens si ritaglia uno spazio da protagonista con il terzo gol. Le sue parole a Inter TV: "Primo gol da sogno? Una notte indimenticabile per me personalmente. Vinto 3-0 meritando sul campo, andare in finale e segnare il primo gol: la serata perfetto. Ho già detto a Brozo nello spogliatoio grazie per l'assist. Anche Vidal ha messo una bella palla lì. Una gioia. Vittoria meritata, giocando meglio con più cattiveria e più voglia di andare in finale. Per quello siamo contenti di andare in finale. Mentalità nello spogliatoio? C'è grande professionalità ma ho trovato anche un ambiente positivo e sano per raggiungere gli obiettivi. Mi sono sentito a casa dopo pochi giorni. Il mio obiettivo è di aiutare la squadra il più possibile. Come nei sogni, la serata perfetta: rimane per sempre. La prima volta davanti a tutti i tifosi, una gioia immensa per me".