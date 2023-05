Gosens a Inter TV: “Fatto qualcosa di strepitoso come gruppo, non dormirò. Critiche? Noi…”

Robin Gosens non ha parole per descrivere l'impresa dell'Inter, che vola in finale di Champions League: "Onestamente faccio ancora un po' fatica a trovare le parole giuste, talmente grande è questa cosa. Abbiamo fatto qualcosa di strepitoso come gruppo. Meritatamente siamo arrivati in finale di Champions. Un sogno. L'adrenalina è ancora altissima e dura tutta la notte. Faccio fatica a dormire stanotte ma fa niente, giusto così. Un sogno che si realizza, abbiamo lavorato tanto e duramente. Non abbiamo sempre avuto una stagione facile, ma se vedi che viaggio abbiamo fatto in questa Champions siamo qui con merito. Critiche? La cosa più importante è che ci abbiamo creduto noi. sempre. Nelle tante riunioni ci siamo detti che abbiamo una rosa incredibile e forte. Ci spiace non averlo fatto vedere sempre ma ci abbiamo creduto sempre".