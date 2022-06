Inter, Gosens si prepara alla prossima stagione e si tiene in forma col Triathlon

Estate di sport per Gosens. L'esterno, arrivato all'Inter a gennaio, avrà davanti una stagione importante. Dovrà sostituire al meglio Perisic che ha lasciato il club nerazzurro a fine contratto per sposare la causa del Tottenham. Il calciatore di Inzaghi è atteso da un compito impegnativo, intanto si gode le vacanze e lo fa mettendosi alla prova fisicamente - era rientrato in campo negli ultimi mesi dopo un lungo stop - con la sua prima gara di Triathlon, come lui stesso ha raccontato sui social.