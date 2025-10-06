"Io non credo che sia una buona maniera di comunicare con la squadra quella di Chivu, questi sono discorso da spogliatoio, sono cose tengo coi giocatori. Non vado a dire in giro voglio i giocatori incazzati. Mi sembra un errore da ex calciatore. Un allenatore vero si mantiene il rapporto coi giocatori senza sbandierarlo ai quattro venti e credo che ci sia riuscito perché l'Inter che ha difeso contro la Juve a Torino non ha difeso bene, quella delle due ultime partite è stata perfetta. Oltre all'aspetto tecnico che è la migliore e chi capisce di calcio non può non dirlo. L'Inter è certamente incazzata e poi è la squadra migliore".