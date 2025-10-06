Durante la trasmissione Pressing, l'ex difensore Massimo Mauro ha commentato l'operato di Chivu in campo e fuori dal campo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Mauro: “Inter la migliore, solo chi non capisce di calcio è contrario. Chivu, non si fa così”
ultimora
Mauro: “Inter la migliore, solo chi non capisce di calcio è contrario. Chivu, non si fa così”
Durante la trasmissione Pressing, l'ex difensore Massimo Mauro ha commentato l'operato di Chivu in campo e fuori dal campo
"Io non credo che sia una buona maniera di comunicare con la squadra quella di Chivu, questi sono discorso da spogliatoio, sono cose tengo coi giocatori. Non vado a dire in giro voglio i giocatori incazzati. Mi sembra un errore da ex calciatore. Un allenatore vero si mantiene il rapporto coi giocatori senza sbandierarlo ai quattro venti e credo che ci sia riuscito perché l'Inter che ha difeso contro la Juve a Torino non ha difeso bene, quella delle due ultime partite è stata perfetta. Oltre all'aspetto tecnico che è la migliore e chi capisce di calcio non può non dirlo. L'Inter è certamente incazzata e poi è la squadra migliore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA