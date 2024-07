Alla domanda se sia percorribile avere una Serie A come le Regioni a Statuto speciale, il n.1 federale ha risposto: "La proposta faceva parte di quel pacchetto dell'emendamento che mi sembra sia stato stralciato, non so cosa si possa intendere per una Serie A a statuto speciale. Noi riconosciamo a loro un ruolo importante, glielo abbiamo riconosciuto anche oggi . Quello che non riconosceremo mai è il ricorso a mezzi e metodi che non sono legati al dialogo costruttivo".