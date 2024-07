"Gravina, invece, dovrà decidere cosa fare. È tormentato, combattuto, ovviamente amareggiato. Sino adesso non ha preso una decisione definitiva, anche se i segnali lasciano intuire che tenterà di nuovo la scalata. Del resto, conta sulla maggioranza dei consensi. La Lega Dilettanti di Giancarlo Abete, che pesa il 34 per cento, si schiera a favore dell’attuale presidente così come la Lega Pro di Matteo Marani, che ha in mano il 17 per cento. Anche Aic e Aiac, calciatori e allenatori, stanno apparentemente con Gravina. E lo stesso vale per gli arbitri. Certo, le alleanze, alla luce dello sfacelo azzurro, andranno ridiscusse insieme ai programmi".