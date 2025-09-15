Nell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del momento negativo dell'Inter

Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del momento negativo dell'Inter: "Nello spogliatoio dell'Inter io scriverei "il passato è un ladro, nulla può darti indietro, ma può rubarti l'avvenire". Se qualcuno medita su questo, può migliorarsi. Chivu troppo inesperto? Se dobbiamo dire la verità sì, ma lui c'era già stato all'Inter e c'è quella conoscenza e stima per come ha lavorato nel settore giovanile.

E' come dare una Ferrari ad un neopatentato, se non la gestisci bene ti può mettere in grande difficoltà. Mi auguro non sia così, ha una squadra molto forte ma caro Chivu va risvegliata un po' alzando magari la voce o facendo scelte delineate prendendo provvedimenti che possono essere importanti per crescere.

E' una squadra moscia, lenta nel pensiero: anche se sabato meritava ampiamente il pari e non aveva giocato male. Ma vedo un'Inter moscia, triste: deve tornare a sorridere. La risata di Thuram? Non lo so, è il fratello, va messo in conto: ma in una partita così importante stanno decidendo se pareggio o perdo, vederlo sorridere da compagno a me avrebbe fatto male".