Graziani: “Inter prima con merito, gioca un buon calcio. Lautaro…”

"L'Inter è prima con merito, l'incidente piccolo col Sassuolo ci può stare. Non solo segna tanto ma gioca anche un buon calcio"

"Qualche occasione l'aveva creata anche prima dell'ingresso in campo di Lautaro, però lui lo stoccatore per eccellenza, quando c'è lui la probabilità di fare gol aumenta del 50%. Nella logica del turnover, ci sta che venga centellinato. Se gli viene un raffreddore? Dicevano lo stesso di Pulici e Graziani al Torino. Se al City levi Haaland, manca uno stoccatore. Non può giocarle tutte, fa bene Inzaghi a centellinarlo ma mi è piaciuto il suo spirito, Martinez è entrato con l'attenzione e la concentrazione giusta"