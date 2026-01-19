Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Udinese, soffermandosi su Lautaro Martinez: "Somiglia molto a Romario col baricentro basso. Poi adesso è migliorato tecnicamente.
E cos'ha di più rispetto agli anni passati? E' il leader, è il capitano, è rispettato da tutti: è un grande esempio in campo, non si risparmia, sta zitto e corre. Il nuovo Lautaro è questo: oggi si sente il leader della squadra".
