Graziani: “Vi dico cos’ha Lautaro in più quest’anno!”. E fa un paragone a sorpresa

Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter soffermandosi su Lautaro Martinez
Marco Astori
Marco Astori 

Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Udinese, soffermandosi su Lautaro Martinez: "Somiglia molto a Romario col baricentro basso. Poi adesso è migliorato tecnicamente.

E cos'ha di più rispetto agli anni passati? E' il leader, è il capitano, è rispettato da tutti: è un grande esempio in campo, non si risparmia, sta zitto e corre. Il nuovo Lautaro è questo: oggi si sente il leader della squadra".

 

