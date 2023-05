Graziani: “Lukaku? Prima il cugino, ora quello vero. Meritava di giocare di più”

"A volte ruota anche troppo secondo me le coppie e alla fine non accontenta nessuno. Io ho sempre pensato che Lukaku necessitasse di giocare qualche partita in più, se sta bene sappiamo che giocatore è. Nell'ultimo mese si è ripreso bene. Dzeko si è sempre comportato bene, Lautaro è quello che ha reso di più. L'estate scorsa abbiamo riabbracciato il cugino di Lukaku, ora è tornato quello vero. La profondità e la forza fisica che può darti Lukaku non puoi fartele scappare".