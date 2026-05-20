Nelle ore precedenti la penultima giornata, quando c'era ancora in ballo la Premier League, ore delicate per l'allenatore che era fuori di sè con chi ha fatto sapere ai tabloid del suo addio a Manchester

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 03:02)

Una furia. Pep Guardiola non ha apprezzato per niente la fuga di notizie sul suo addio al Manchester City prima della partita, penultima della stagione, con ancora in ballo il titolo, contro il Bournemouth.

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Alla fine è stato pareggio e il titolo è andato all'Arsenal. Ma in Inghilterra raccontano il retroscena sul tecnico che si è davvero arrabbiato con chi ha dato ai giornalisti, prima che fosse lui a farlo con la stessa squadra, la notizia sulla sua decisione di lasciare Manchester dopo 10 anni sulla stessa panchina.

Secondo quanto avrebbero riferito alcune fonti al Sun, l'allenatore, avrebbe contattato i giocatori nella tarda serata di ieri - una video chiamata di gruppo e improvvisa - per confermare il suo addio al City, dopo un decennio ricco di successi alla guida della squadra. E si è anche scusato per come la notizia era trapelata.

Pep, che aveva un contratto fino al 2027, potrebbe essere sostituito dal suo ex assistente Enzo Maresca , 46 anni, che ha lasciato il Chelsea a gennaio.

Una fonte ha dichiarato: "Pep è furioso per la tempistica, proprio prima di una partita così importante. Ma ha convocato i giocatori per una videochiamata di gruppo a tarda notte e ha confermato che se ne sarebbe andato".

(Fonte: The Sun)