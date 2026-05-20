Il messaggio di addio al club francese da parte del giocatore di proprietà Inter ad alcuni è sembrato ipocrita

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 02:02)

Nei giorni scorsi Benjamin Pavard ha confermato che non resterà all'Olympique Marsiglia, la squadra alla quale l'Inter lo aveva ceduto l'estate scorsa (e al suo posto era arrivato Akanji). Il club nerazzurro non sembra intenzionata a trattenere il giocatore e per lui verrà trovata una soluzione.

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Intanto in Francia fanno discutere le sue parole, il post che ha scritto per ringraziare il Marsiglia e i suoi tifosi.

"Vado via con molte emozioni", ha scritto il difensore francese che è stato escluso dalla lista dei convocati per il Mondiale e non è riuscito a soddisfare le attese del club e dei tifosi francesi. "Me ne vado con molte emozioni, insegnamenti e il ricordo di uno spogliatoio rimasto unito fino alla fine", ha aggiunto anche. Proprio il suo post ha fatto molto discutere in Francia e c'è chi lo ha attaccato. Come il giornalista Sébastien Tarrago che non ha apprezzato i toni utilizzati dal giocatore.

"È questo che rende il calcio insopportabile - ha detto su l'Equipe TV - e lui non crede in quello che sta dicendo. O almeno, non crede a una parola di quello che dice ma dobbiamo ringraziare il calcio, ringraziare la società, ringraziare la dirigenza".