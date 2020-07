Guardiola, che stoccata a Mourinho e Klopp: “Mi chiamino, gliela spiego io la sentenza! City pulito”

“La sentenza del Tas e’ chiara. Pero’, se lo desiderano, Klopp e Mourinho conoscono il mio numero di telefono, possono chiamarmi e io spiegherò loro tutto”. Pep Guardiola torna cosi’ sulle polemiche nate dopo la sentenza di appello del Tas che ha ribaltato quella precedente dell’Uefa circa l’estromissione del City dalle competizioni europee, oltre a ridurre la multa da 30 a 10 milioni di euro.

Jurgen Klopp e Jose’ Mourinho non hanno accolto con favore la notizia. L’allenatore tedesco, fresco vincitore della Premier League con il Liverpool, ha definito il giorno della sentenza “negativo per il calcio”, mentre il portoghese allenatore del Tottenham ha definito la sentenza “una vergogna”.

Guardiola ha risposto ai due ai microfoni di Sky Sports Uk: “Possono chiamarmi, ma non credo avremo molto da discutere perche’ la sentenza e’ stata chiara. Tutti dicevano che stavamo mentendo o imbrogliando ma non era cosi’. Eravamo puliti, come si suol dire”