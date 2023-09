Inter Women, Guarino: “Sensazioni positive, la preparazione sta andando bene”

Prosegue la preparazione dell'Inter Women in vista dell'inizio del campionato previsto per il 16 settembre. Le nerazzurre sono attualmente in ritiro a Storo, dove resteranno fino a domenica 3 settembre. Il coach Rita Guarino ha commentato quanto fatto: "La preparazione sta andando bene, stiamo recuperando tante giocatrici della rosa. Abbiamo la possibilità di avere una full immersion con tutte le calciatrici a disposizione. Inoltre avere la possibilità di stare insieme è fondamentale per creare dei momenti di condivisione, sia in campo che fuori. È importante confrontarsi e conoscersi e dare la possibilità alle nuove giocatrici di inserirsi al meglio, entrando in sintonia con la squadra.