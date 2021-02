Hakimi: “Vogliamo vincere, abbiamo visto i tifosi fuori dallo stadio: si meritano tutto”

Le parole del giocatore nerazzurro, prima del derby, sono tutte per la tifoseria che si è radunata davanti allo stadio prima del fischio d'inizio della partita.

Le parole di Achraf Hakimi a Inter TV prima del derby: "Mi aspetto un derby duro, siamo due grandi squadre. Vogliamo vivere e vincere questa partita soprattutto per i tifosi e per il campionato, visto che siamo in una posizione interessante in classifica e mancano poche partite. Cerchiamo di portare a casa i tre punti, sarà un lavoro impegnativo ma abbiamo lavorato per questo".