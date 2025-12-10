FC Inter 1908
Hermoso: “Insulti Folorunsho? Nessun chiarimento, tema delicato! La Lega…”

Hermoso: “Insulti Folorunsho? Nessun chiarimento, tema delicato! La Lega…” - immagine 1
Il calciatore del Cagliari aveva insultato il giocatore della Roma (e la sua mamma) ma la prova tv non è applicabile
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Mario Hermoso è tornato sulla lite con Folorunsho avvenuta a Cagliari. Una lite nella quale il calciatore del club sardo ha riempito di insulti il calciatore della Roma (e la sua mamma) che ne ha parlato in conferenza stampa.

Hermoso: “Insulti Folorunsho? Nessun chiarimento, tema delicato! La Lega…”- immagine 2
Getty Images

«Non ho nè parlato e nè avuto nessun chiarimento con lui. E’ un tema molto delicato e non spetta a me spiegare cosa è successo nel campo. Dovrebbe essere la Lega Calcio a stabilire fino a che punto certe parole e atteggiamenti sono accettabili», ha detto il difensore spagnolo alla vigilia della sfida di Europa League con il Celtic.

Il calciatore rossoblù non sarà punito perché non è possibile applicare la prova tv a casi del genere: l'impiego delle telecamere è legato a fatti di condotta violenta o gravemente anti sportiva o per le bestemmie non riscontrate dal VAR o dall'arbitro in campo.

