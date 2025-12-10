Il calciatore del Cagliari aveva insultato il giocatore della Roma (e la sua mamma) ma la prova tv non è applicabile

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 21:46)

Mario Hermoso è tornato sulla lite con Folorunsho avvenuta a Cagliari. Una lite nella quale il calciatore del club sardo ha riempito di insulti il calciatore della Roma (e la sua mamma) che ne ha parlato in conferenza stampa.

«Non ho nè parlato e nè avuto nessun chiarimento con lui. E’ un tema molto delicato e non spetta a me spiegare cosa è successo nel campo. Dovrebbe essere la Lega Calcio a stabilire fino a che punto certe parole e atteggiamenti sono accettabili», ha detto il difensore spagnolo alla vigilia della sfida di Europa League con il Celtic.

Il calciatore rossoblù non sarà punito perché non è possibile applicare la prova tv a casi del genere: l'impiego delle telecamere è legato a fatti di condotta violenta o gravemente anti sportiva o per le bestemmie non riscontrate dal VAR o dall'arbitro in campo.