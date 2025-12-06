Hernanes: “Il Como ha sottovalutato l’Inter. Lautaro? La cosa più bella di oggi è…”

L'Inter vince 4-0 contro il Como al termine di un match dominato dall'inizio alla fine: le parole di Hernanes a Dazn

Matteo Pifferi Redattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 20:53)

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Como 4-0, Hernanes ha parlato così del match di San Siro:

"Prima della partita dicevo che forse non era pronto il Como per fare il colpaccio a San Siro. Forse il Como ha sottovalutato l'Inter e ha sopravvalutato le proprie qualità, ha fatto fare all'Inter quello che l'Inter sa fare benissimo.

"C'è un divario importante, il Como forse pensava di potersela giocare ma l'Inter ha sentito l'odore del sangue, ha giocato una partita con anima, tempi tecnici giusti, energia, ha vinto sotto tutti gli aspetti. Nico Paz non è stato supportato dalla squadra, il Como non è stato all'altezza di Nico Paz"

"La perfezione è irraggiungibile ma una cosa buona è porsi l'obiettivo di arrivare vicino. Chivu forse vuole cercare ancora l'equilibrio perfetto. Lautaro? Il gol non è facile, anticipa il movimento e poi tira di prima. Anche contro il Pisa è stato un grande gol. La cosa più bella è quando ha spinto Thuram ad esultare, strepitoso per caricare la squadra. Thuram sta tornando ai suoi livelli ma sottolineo sempre che non è mai facile segnare. Bisogna sempre celebrare dopo un gol"