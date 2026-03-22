Brocchi: “All’Inter non manca solo Lautaro ma sta tenendo botta. Ed è lì…”

L'ex calciatore di Milan e Inter ha detto la sua sul momento dei nerazzurri che sono in piena corsa scudetto

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 marzo - 00:40

«Lautaro è un giocatore meraviglioso, fortissimo, se non è il migliore in quel ruolo ditemi chi può esserlo ma è un leader carismatico. Gli dicono che non incide nei big match ma ricordo che non tira i rigori e magari quelli aiutano gli attaccanti anche nei big match che magari segnano con i penalty e sembra che chissà quali grandi numeri abbiano». Cristian Brocchi, ex giocatore di Inter e Milan, ha detto la sua sull'assenza dell'attaccante argentino per infortunio e sul momento dell'Inter.

«Sicuramente è imprescindibile e quello che sta mancando all'Intersenza di lui non è solo un problema dell'attacco ma è quel momento, come ce l'hanno altre squadre, in cui non è brillante in tutte le sue fasi ma sta comunque tenendo botta. La squadra ha fatto un campionato incredibile finora ed è prima in classifica per merito, non lo è per fortuna, ha conquistato quei punti per merito. Col derby si è creata una situazione negativa, pensiamo se il Milan avesse vinto a Roma contro la Lazio», ha aggiunto.

«Il calendario peggiore? Tutti gli scontri diretti possono cambiare qualsiasi cosa. Fatico a dire chi ha il calendario migliore. Quando parliamo dell'Inter dobbiamo dire che è stata finora la migliore in Italia. Ha avuto problemi, ha perso il derby, bello per il Milan e il campionato, ma l'Interè davanti. Il campionato si è riaperto ed è bello perché ci godiamo tutto fino in fondo», ha concluso.

(Fonte: DAZN)