Intervistato da SportWeek, Hernanes parla della nuova Juve di Thiago Motta. Per capire se i bianconeri potranno competere con l'Inter per lo scudetto, bisognerà attendere la fine del mercato secondo l'ex giocatore. "La Juventus è competitiva, ma per capire se sarà la reale rivale dell’Inter bisogna aspettare la fine del mercato".