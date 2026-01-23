FC Inter 1908
Humanes, arriva l’esordio con l’Atletico Madrid: “Contento per la mia prima partita”

L'attaccante spagnolo, classe 2007, ha deciso di lasciare l'Inter e l'Italia e di tornare a giocare in patria
Dopo due anni a mezzo in Italia con la maglia dell'Inter, Hugo Humanes ha scelto di tornare in Spagna: l'attaccante classe 2007 riparte dall'Atletico Madrid, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

L'ex nerazzurro, tramite un post pubblicato su Instagram, ha esternato la sua felicità per l'esordio con la nuova maglia: "Felice di aver potuto giocare la mia prima partita da rojiblanco ed essere passati alla fase successiva della Coppa del Re. Continuiamo!".

