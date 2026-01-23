Dopo due anni a mezzo in Italia con la maglia dell'Inter, Hugo Humanes ha scelto di tornare in Spagna: l'attaccante classe 2007 riparte dall'Atletico Madrid, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
Humanes, arriva l’esordio con l’Atletico Madrid: “Contento per la mia prima partita”
L'attaccante spagnolo, classe 2007, ha deciso di lasciare l'Inter e l'Italia e di tornare a giocare in patria
L'ex nerazzurro, tramite un post pubblicato su Instagram, ha esternato la sua felicità per l'esordio con la nuova maglia: "Felice di aver potuto giocare la mia prima partita da rojiblanco ed essere passati alla fase successiva della Coppa del Re. Continuiamo!".
