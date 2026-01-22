I nerazzurri di Chivu, dopo il ko in Champions League contro l'Arsenal, tornano in campo contro la formazione di Gilardino

Fabio Alampi Redattore 22 gennaio - 22:00

Inter e Pisa si sono affrontate 15 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri, avanti con nove vittorie contro le tre dei toscani, completate da tre pareggi. La striscia più recente è tutta a favore dell’Inter, che ha vinto le ultime sei sfide contro il Pisa nel massimo campionato, segnando 18 gol, con una media di tre a partita.

Negli ultimi due confronti di Serie A i nerazzurri hanno anche mantenuto la porta inviolata e ora potrebbero centrare tre clean sheet consecutivi contro i toscani per la prima volta nella competizione. A San Siro il dominio è netto: sei successi interisti in sette gare casalinghe, incluse le ultime cinque, mentre l’unica vittoria del Pisa risale al 6 marzo 1983.

C’è anche un precedente entrato nella storia: l’Inter è la squadra contro cui il Pisa ha subito più gol in trasferta in Serie A, 22 in totale, sei dei quali nell’ultimo confronto al Meazza nell’ottobre 1990, un rocambolesco 6-3 firmato dall’Inter di Giovanni Trapattoni.

