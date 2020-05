Icardi, entro fine mese la decisione del PSG sul riscatto: Inter (e Juventus) attendono

Settimane decisive per il futuro di Mauro Icardi: come ricorda Tuttosport, il Paris Saint-Germain entro fine mese deve comunicare la propria decisione sul riscatto del giocatore all’Inter, fissato la scorsa estate a 70 milioni di euro. Il club nerazzurro attende di conoscere le intenzioni dei parigini, così come la Juventus, da tempo sulle tracce dell’attaccante argentino:

“Alla Continassa sono pronti a vivere un’estate fatta di grande creatività e proprio per questo continuano a seguire con attenzione l’evolversi della situazione tra Maurito, il Psg e l’Inter. Entro fine mese i parigini devono decidere se riscattare Icardi per 70 milioni, che diventerebbero poi 85 in caso di successiva vendita a un club italiano. Paratici ha un gran rapporto con il dt Leonardo e, in caso di riscatto dell’argentino, non va escluso un’operazione allargata partendo da Pjanic (su cui però resta forte il Barcellona, che offre Arthur), Douglas Costa e magari uno tra Alex Sandro (c’è anche il Chelsea) e De Sciglio (occhio al Barcellona)“.