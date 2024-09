Guardiola ha detto che l'Inter è ancora più forte di quella che ha perso in finale di Champions 2 anni fa:

"Se lo dice Guardiola...Se ha visto l'Inter di Monza boh, ma se ha visto l'Inter che ha battuto nettamente l'Atalanta sì. Ha un'autostima diversa, una consapevolezza diversa questa, è più forte di quella di due stagioni fa. E' uscita contro l'Atletico non meritando di farlo, è una squadra forte se ha tutti gli effettivi in forma. Può recitare un ruolo di protagonista in Europa. L'Inter deve temere se stessa, la pancia piena, l'età alta in alcuni reparti. Se si rimette in modo si dimostrerà di essere ancora il fiore all'occhiello del movimento calcistico italiano".