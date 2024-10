Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del big match della nona giornata di Serie A tra Inter-Juve. "Sarà più insidioso per la Juve, che in caso di ko perderebbe delle certezze. Ha iniziato bene Motta col suo lavoro, ma non sarà facile per entrambe, viste le assenze, ma è più insidiosa per la Juve".