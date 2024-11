Impallomeni: “Inter, col Verona non devi sbagliare. Senza Calhanoglu…”

Finita la sosta, ritorna il campionato. L'Inter domani è attesa dalla gara contro il Verona, una trasferta non semplice per i nerazzurri che dovranno fare a meno di Hakan Calhanoglu. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni analizza così la gara della squadra di Simone Inzaghi. "E' vero, non deve sbagliare. Senza Calhanoglu non sarà semplice. Dovrà stare attenta, le partite dopo la sosta nascondono sempre insidie".