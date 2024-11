Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la vittoria dell'Italia contro il Belgio. "Sempre meglio una bella Italia che sembra che giochi insieme da una vita. Un'altra Italia rispetto a quella degli Europei, che ormai sono un capitolo chiuso. Merito di Spalletti che ha capito gli errori e ha messo in campo una squadra essenziale ed efficace. C'è una logica in tutti i reparti".

Bene il centrocampo di ieri?

"Sì, Rovella si è mosso bene e lo vedo meglio di Ricci. Sono quattro giocatori straordinari lì in mezzo, hanno piedi per ripartire e far male all'avversario. Spalletti ci ha fatto vedere un Barella diverso, dietro le punte, che sa servire chi è davanti. E' una squadra in salute, che ci piace guardarla adesso".