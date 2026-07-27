Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In un lungo comunicato sul sito della Fifa, il presidente del calcio mondiale Gianni Infantino attacca in merito ai Mondiali i media, o almeno la parte dei media rappresentata da "tutti coloro che, consumati dall'odio e dalle critiche, si sono persi il nostro bellissimo gioco. A coloro che, dietro le loro penne e i loro fogli, dietro i loro schermi, diffondono odio e false voci, voglio dire che mentre voi state seduti in disparte, noi della Fifa siamo in prima linea a organizzare, a lavorare sodo e a offrire lo spettacolo più bello del mondo. Mentre voi dividete, noi uniamo", ha scritto Infantino.

Getty Images

"Non abbiamo registrato alcun episodio di violenza, solo gioia e felicità - prosegue il n.1 del calcio -. Mentre voi diffondevate odio, noi abbiamo lavorato instancabilmente per unire due paesi in guerra. L'Iran è entrato negli Stati Uniti senza incidenti né conflitti, e quando la squadra iraniana ha iniziato a giocare, tutti i cori contro di loro si sono trasformati in un unico inno. Questo è il potere del calcio, il Team Melli ha ottenuto i visti per entrare perché il calcio è sinonimo di pace".

Getty Images

"Avete menzionato le poche persone a cui è stato negato il visto e avete trascurato i milioni a cui è stato concesso, provenienti da ogni parte del mondo - attacca ancora Infantino -. Oppure, quando il calcio ha portato Haiti alla ribalta mondiale, un paese che molti non possono o scelgono di non visitare, forse è giunto il momento di mettere da parte penne e tastiere e mostrare un po' di rispetto alle squadre che hanno giocato con il cuore. Questa Coppa del Mondo ha celebrato il meglio dell'umanità, e noi della Fifa non potremmo essere più orgogliosi né più commossi nel vivere questi momenti di amore, gioia e unità", ha concluso.