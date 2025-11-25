L'ex attaccante del Napoli è intervenuto nella tappa al Palapartenope di Viva el Tour e ha parlato del contestatissimo fallo del 2018

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 21:46)

«Tu sei stato calciatore come me e anche superiore a me (riferito a Cassano, ndr). Stavamo guardando la partita tutti quanti insieme, poi quell'espulsione di Pjanic… non fatemi andare oltre. Era una cosa molto evidente». Lorenzo Insigne, ospite di Adani, Cassano e Ventola nella tappa del tour di Viva el Futbol, ha parlato dello scudetto perso dal Napoli contro la Juventus.

«Poi siamo andati in campo, il rosso a Koulibaly e tutte situazioni che ci hanno penalizzato. Purtroppo è successo ed è dispiaciuto prima a noi giocatori. Dopo la vittoria di Torino ci hanno accolto all’aeroporto in tanti, purtroppo è andata così», ha aggiunto l'ex giocatore del Napoli durante l'ospitata al Palapartenope.

Il riferimento è al 2018 e al Napoli di Maurizio Sarri: la sconfitta dell'Inter contro la Juve per due a tre, il mancato rigore concesso ai nerazzurri per il fallo di Pjanic su Rafinha. Il giorno dopo la sconfitta della squadra azzurra contro la Fiorentina a causa della tripletta di Simeone e lo scudetto volato irrimediabilmente a Torino. I bianconeri finirono in testa alla classifica con 95 punti, il Napoli chiusero secondi a 91 punti.

Ancora Insigne — «Ho voglia di tornare a giocare in Italia e per questo ho respinto offerte dall'estero perché quello è il mio obiettivo. Voglio riconquistare la Nazionale, ci tengo. In Serie A qualcosa bolle in pentola ma ora non posso parlare. Quando sono andato via? Il presidente De Laurentiis ha fatto la sua scelta e io la mia. I matrimoni si fanno in due. Posso assicurare che non è stata una questione di soldi», ha aggiunto il calciatore sul suo futuro.

(Fonte: fanpage)