Inter, contro l’Udinese 3 gol in 7 minuti: l’ultima volta risale al 2018

In attesa di scendere in campo in Champions League contro la Real Sociedad, l'Inter ha consolidato il proprio primato in campionato: nell'ultima giornata di Serie A i nerazzurri hanno travolto l'Udinese, vincendo 4-0 e segnando 3 reti nel giro di 7 minuti. Numeri che, come evidenzia la Lega Serie A, in casa interista non capitavano da più di 5 anni.