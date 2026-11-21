Finita la sosta per le nazionali (la prossima sarà a marzo), l'Inter si prepara ad affrontare un tour de force non indifferente. I nerazzurri fino al 22 dicembre, giorno della Supercoppa italiana, scenderanno in campo 9 volte. La prima gara che attende la squadra di Chivu è contro l'Atalanta.

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"Per una volta, almeno, sia l’Inter sia l’Atalanta non hanno pagato tributi alle nazionali in giro per il mondo, anzi la pausa è servita a Chivu come a Sarri per recuperare qualche giocatore. In più, dopo il forfait a inizio ritiro con la Francia, l’Inter si ritrova Thuram più fresco di come l’aveva avuto contro il Como, nella nona (su 9) partita consecutiva giocata fra ottobre e novembre", sottolinea il Giornale.

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"L’agenda di Chivu resta fitta, visto che i calendari sommano insieme altre 9 partite in un mese esatto, fino al 22 dicembre, quando contro la Lazio a San Siro, i nerazzurri, vincitori di campionato e coppa Italia, contenderanno alla Lazio (finalista in coppa) il primo titolo di stagione, la supercoppa di Lega, quest’anno rientrata a casa e assegnata in una sola sfida, visto che in Arabia Saudita si sarebbe dovuta disputare la Coppa d’Asia, poi posticipata per la guerra nella regione. Ed è pensando anche alle prossime partite, su tutte già quella di mercoledì in Champions contro lo Stoccarda, a San Siro, che Chivu medita di confermare Esposito e Thuram in attacco contro l’Atalanta, lasciando al rientrante Lautaro uno spazio nel secondo tempo".

(Il Giornale)