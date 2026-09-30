A dieci giorni dal ritorno della Serie A, l'Inter prepara la gara col Parma e sa che ripartire col piede giusto sarà importante in vista del tour de force che attende i nerazzurri. Intanto ieri il club ha comunicato che durante questa maxi sosta ci sarà tempo anche per un’amichevole. Sabato 3 ottobre la squadra di Chivu affronterà il Lumezzane.

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"Questo il menù che comporrà la giornata, esattamente una settimana prima della trasferta di Parma che riaprirà il campionato interista. L’appuntamento per questo test è fissato alle ore 11 nel centro sportivo di Appiano Gentile che aprirà le sue porte alla squadra che attualmente occupa la decima posizione del Girone A di Serie C".

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"La partitella, utile per ricominciare a mettere minuti sulle gambe a sette giorni dal ritorno in campo, si disputerà a porte chiuse e non sarà aperta al pubblico. Cristian Chivu la giocherà ancora senza i nazionali in giro per il mondo, fatta eccezione per il solo Yann Bisseck che rientrerà a Milano giovedì perché inserito dal suo ct Klopp nel primo “blocco” di convocazioni della Germania".