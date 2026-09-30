VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Lui lo ribadisce ogni volta che è un centrocampista, ma né Chivu prima, né Zidane poi sembrano ascoltarlo. Andy Diouf vorrebbe tornare a giocare a centrocampo, ma sa anche che la nuova vita da esterno/terzino gli garantisce continuità e soprattutto centralità, in particolare all'Inter dove ha iniziato la stagione col piede giusto. "L'evoluzione di Diouf continua. Appena due anni fa il transalpino stava vivendo una stagione da titolare al Lens in Ligue 1, prima che nell'estate 2025 la sua vita fosse rivoluzionata tanto dal passaggio all'Inter quanto dall'incontro con Chivu. Un'evoluzione tattica in più con il passaggio nella linea difensiva a quattro, dopo essere nato centrocampista ed essere stato adattato come esterno destro da Chivu nonostante lo scetticismo iniziale del giocatore stesso", sottolinea il Corriere dello Sport.

"La controprova per l'interista potrebbe arrivare già venerdì sera, quando a Parigi la Francia sfiderà l’Italia di Mancini. Diouf in ogni caso non ha dimenticato le proprie origini, confermando di sentirsi ancora un centrocampista, ma ha accettato di buon grado anche questa nuova sfida. Tutto era cominciato l'anno scorso, quando all'Inter l'infortunio di Dumfries gli aveva spalancato le porte sulla corsia destra previa invenzione di Chivu nel momento del bisogno".

"Il fatto di agire sulla fascia non ha trovato impreparato Diouf. All’Inter si è riscoperto quinto ma a destra, lui che è un mancino. La mossa degli esterni a piede invertito, mettendo anche un destro sulla sinistra, è stata già sperimentata da Chivu, come visto contro la Roma all’Olimpico, e sicuramente potrà tornare utile come soluzione in più. Sulla destra si avvicina l'esordio di Spence e nel corso della stagione bisognerà capire quali saranno le gerarchie. Nel frattempo Diouf ha superato un'altra prova, confermando la sua parabola di crescita".

(Corriere dello Sport)