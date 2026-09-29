Le considerazioni di Ciccio Graziani a Radio Sportiva sulla Nazionale italiana dopo la vittoria contro la Turchia: prestazione molto positiva

Redazione1908
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Ciccio Graziani ha risposto alle domande dei tifosi e ascoltatori di Radio Sportiva in merito alla prestazione e alla vittoria della Nazionale italiana contro la Turchia. Una partita, quella degli Azzurri, che ha risollevato l'umore nero dei tifosi dopo la sconfitta contro il Belgio. Sui segnali positivi e sul prossimo impegno contro la Francia (in programma venerdì sera) si è espresso Ciccio Graziani: CONTINUA A LEGGERE.

Graziani

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