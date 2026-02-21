Il Bodø/Glimt non rappresenta solamente il grande ostacolo sul cammino dell'Inter in Champions League. È anche il club dal quale i nerazzurri hanno pescato in estate due talentini sui quali in molti sono pronti a scommettere: Jonas Dahlberg Strand e Matheo Arntzen. Attaccante classe 2008 il primo, centrocampista classe 2009 il secondo, entrambi punti fermi dell'U18. Arntzen, nello specifico, ha tagliato un altro traguardo importanti in questi giorni, debuttando con la Norvegia U17.
Inter, come cresce Arntzen! Ottimo esordio con la Norvegia U17, garantisce Flo
Convocato dal ct Tore Andre Flo (leggenda del calcio scandinavo con un passato anche in Serie A con la maglia del Siena) per i test amichevoli contro Irlanda del Nord e Scozia, il centrocampista nerazzurro ha potuto mettersi in mostra anche davanti ai suoi connazionali, che già conoscevano bene le sue qualità.
Quello che non potevano sapere erano i miglioramenti ottenuti in questi mesi in Italia, soprattutto dal punto di vista della personalità: in campo per tutto il secondo tempo nel primo match, titolare nel secondo (sostituito al 70'), Arntzen si è distinto come uno dei migliori della sua selezione, muovendosi con tranquillità e naturalezza sulla linea mediana, dimostrando pulizia nelle giocate e ottime letture di gioco. Progressi che a Interello stanno notando da tempo...
