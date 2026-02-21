Il Bodø/Glimt non rappresenta solamente il grande ostacolo sul cammino dell'Inter in Champions League. È anche il club dal quale i nerazzurri hanno pescato in estate due talentini sui quali in molti sono pronti a scommettere: Jonas Dahlberg Strand e Matheo Arntzen. Attaccante classe 2008 il primo, centrocampista classe 2009 il secondo, entrambi punti fermi dell'U18. Arntzen, nello specifico, ha tagliato un altro traguardo importanti in questi giorni, debuttando con la Norvegia U17.