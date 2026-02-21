Tra le statistiche mostrate dal canale che ha trasmesso la partita quelli che riguardano gli attaccanti che devono rimpiazzare Lautaro

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 22:07)

In Lecce-Inter non c'era Lautaro che ha guardato la partita da casa dato che si è fatto male col Bodo e dovrà stare fermo per un po' per dare tempo al suo polpaccio di guarire. Thuram, Bonny ed Esposito dovranno fare a meno di lui e pure Chivuche però sa di poter contare su "24 giocatori meravigliosi che cercano sempre di dare il massimo per il percorso dell'Inter", come ha detto lui stesso dopo la vittoria di Via del mare. Lo ha detto proprio quando gli hanno chiesto del francese che in questa uscita è sembrato un po' appannato: " A me è piaciuto, ha corso, attaccato la profondità, ha giocato spalle alla porta", ha detto del suo calciatore.

Lo ha impiegato dal primo minuto insieme ad Esposito ed è stato poi sostituito da Bonny. Per questo a DAZN hanno parlato di 'doppia coppia'. Prima Thuram con Esposito e poi Esposito con Bonny. I numeri delle due coppie dicono che Marcus e Pio hanno giocato insieme 68 minuti e hanno dato vita a 4 scambi. I tiri totali che insieme hanno prodotto sono sei, tre in porta.

La coppia formata da Pio e Bonny ha giocato insieme 22 minuti. Hanno fatto 2 scambi e hanno tirato una volta ma zero volte in porta. Nessuno dei tre ha segnato perché i gol li hanno firmati Mkhitaryan e Akanji.

Nelle prossime giornate dovranno migliorare la loro intesa: martedì arriva il Bodo a San Siro, ed è una partita da rimontare. Seguirà il Genoa in campionato e poi ci sarà il Milan, in un derby nel quale i numeri dovranno tornare. Anche senza Lautaro.